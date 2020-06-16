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12:06 (мск), источник: Интерфакс

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.

Источник: Reuters

Как сказано в распространенном в понедельник вечером заявлении спецслужбы, россиянин задержан сотрудниками контртеррористического центра СГБ по обвинению в приобретении, хранении и использовании фальшивых документов.

«Задержание обвиняемого было осуществлено в рамках начатого расследования по факту подготовки заказного убийства», — говорится в заявлении.

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Спецслужба отмечает, что задержание было проведено на основе неопровержимых доказательств, полученных следствием, и тем самым «было предотвращено более тяжкое преступление». СГБ не уточняет, как задержанный россиянин связан с подготовкой заказного убийства, кто должен был его совершить и кто мог стать жертвой.

По информации спецслужбы, расследование по этому делу продолжается, в том числе в рамках международного сотрудничества и по каналам Интерпола.

В понедельник генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, ссылаясь на источники, сообщил на пресс-конференции, что в Тбилиси несколько дней назад спецслужбами Грузии был задержан гражданин России Васамбек Боков, якобы готовивший покушение на журналиста Георгия Габунию, заместителя Гварамии.

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«Не исключено, что заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию», — заявил Гварамия.

В Тбилисском городском суде в понедельник состоялся закрытый судебный процесс по делу гражданина России Бокова. Местные СМИ сообщают, что по решению суда Боков останется в предварительном заключении до августа, когда состоится очередное заседание.

Георгий Габуния в июле 2019 года, будучи ведущим грузинского телеканала «Рустави-2», выступил в своей передаче с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. Поступок ведущего осудили как российская сторона, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе.

Габуния был временно отстранен от эфира, но после смены собственника «Рустави-2» был уволен с телеканала.

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