Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 июняОснование UEFA и ШОС, первое успешное переливание крови и другие памятные даты и события, которые произошли 15 июня в разные годы
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
165 лет назад не стало Жанны Фриске
07:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Данные миллионов любителей интернет-покупок утекли в сеть

Эксперты по кибербезопасности из Cyble Research Team обнаружили выставленную на продажу базу данных, содержащую сведения о миллионах пользователей сети. Об утечке сообщается на сайте компании.

Источник: Reuters

Как стало известно Cyble Research Team, в базе содержится информация об аккаунтах на разных сайтах. Большинство профилей, данные которых выставили на продажу, было зарегистрировано несколько лет назад. К примеру, в базе оказались сведения о 300 миллионах пользователей AliExpress, создавших свои аккаунты в 2014 году.

Новость
Как выглядят SMS, которые нельзя хранить в телефоне (фото)

Кроме того, злоумышленники выставили на продажу личную информацию 145 миллионов пользователей Ebay, 77 миллионов пользователей Sony PlayStation Network, 35 миллионов пользователей Steam (Valve) и многих других.

Специалисты дали несколько советов о том, как не стать жертвами мошенников. Они порекомендовали никогда не отправлять личные данные по электронной почте или SMS, использовать сложные пароли, включить автоматические обновления программ на компьютере и телефоне, а также пользоваться антивирусом.

В мае сообщалось, что злоумышленники выставили на продажу персональные данные более чем девяти миллионов клиентов курьерской службы доставки СДЭК. Утверждалось, что в ней была информация о доставке и местонахождении грузов, а также личные сведения клиентов курьерской службы, включая их ИНН. При этом в СДЭК заявили, что утечки не было.

 Дочь теннисиста Кафельникова обнажилась для обложки журнала
Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада
Коронавирус COVID-19: главные события 15 июня
Между Москвой и Прагой разгорается дипломатический скандал
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Появилось видео беспорядков на Куларском посту в Дагестане
«Современник» прокомментировал ДТП с участием актера Ефремова
«Лечу в темноту». Слава и драма Жанны Фриске
Стали известны подробности нападения на полицейских в Москве
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Кроме Ефремова: 9 громких ДТП со звёздами РФ
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Hi-Tech
В WhatsApp заработала долгожданная функция (но не для всех) Пока доступно только в Бразилии
Горячие темы на Авто
Замечаю (уже давно)-- 457
Тут финансисты есть? 263
Прогулка. родина 215
Вирус вирусом, а что с кинопрокатом будет??? 78
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Новости партнеров
Подрывную деятельность по очернению истории России остановит Конституция
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Изучи поправку о труде – будешь смело требовать эти права, когда вернёшься
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Популярные темы на «Детях»
Цены, цены 185
писать по-взрослому у мальчиков со скольки лет? 113
Прохладительные напитки 89
У всех девочки 6-7 лет занимаются спортом? 85
Леди
Дамский угодник Трамп: президент США и его отношения с женщинами 14 июня исполняется 74 года Дональду Трампу.
Новости партнеров
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Эпидемия пошла на спад: в Европе возобновляется голосование
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь