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10:39 (мск), источник: Ведомости

В России выявили более 8200 новых случаев заражения коронавирусом

Врачи обнаружили коронавирус еще у 8248 человек за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это ровно на два случая больше, чем днем ранее.

Коронавирус COVID-19
10:45 (мск)Москвичи смогут проверить систему онлайн-голосования
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
2.0615.06
Скончалось7 284+193
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
2.0615.06
Выздоровело294 306+9 767
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
2.0615.06
Инфицировано8 035 364+120 029
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
2.0615.06
Скончалось436 918+3 428
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
2.0615.06
Выздоровело3 872 963+94 804
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
2.0615.06
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Источник: Агентство «Москва»

Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 545 458. К 16 июня от коронавируса умерли 7284 человека. Число летальных исходов выросло за сутки на 193, это наибольший суточный прирост с 11 июня.

Более 38% от общего числа случаев приходится на Москву. Всего в городе с начала пандемии заболело 208 680 человек, 79 180 из них продолжают лечение. За сутки врачи выявили 1 416 новых случаев в Москве. Число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 3 386, 52 человека умерли за последние сутки.

В ночь на 16 июня число случаев COVID-19 по всему миру превысило 8 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более четверти случаев (2,1 млн) приходится на США. Всего от коронавируса умерло более 436 000 человек в 188 странах мира.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:40 MSK, 16.06
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