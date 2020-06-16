Россиян оштрафовали на 400 млн рублей за нарушения режима самоизоляции

О том, сколько россияне должны государству, рассказали журналисты изданий «Холод» и «Важные истории». За распространение сообщений, признанных фейками, граждан оштрафовали ещё на 1 млн рублей. При этом максимальный штраф по этой статье достиг 300 000 рублей.
Суды признавали россиян виновными в нарушении самоизоляции в 88% случаев.
Как правило, протоколы на граждан составляли по статье 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Она применялась в 95% случаев. Норма предполагает штраф в размере 1000 — 30 000 рублей. Статья 6.3 КоАП о нарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия использовалась реже, но наказание по ней строже: 15 000 — 40 000 рублей.
Суды имели правило выносить россиянам предупреждения, но использовали их только в 35% случаев. В остальных 65% выписывались штрафы. По статьям 20.6.1 и 6.3 суды чаще всего назначали минимальные наказания — 1000 и 15 000 рублей соответственно. В целом по этим двум статьям государство оштрафовало россиян на 175 млн рублей.
В Москве и Санкт-Петербурге выносят относительно мало постановлений по 6.3 и 20.6.1 КоАП. Но это связано с тем, что в городах действуют местные статьи, отметили журналисты.
По данным на конец мая, в столице выписали 54 000 «локальных» штрафов на 216 млн рублей, в Петербурге — на 17 млн рублей.
Самыми «добрыми» регионами России оказались Ставрополье и Еврейская автономная область: местные суды выносили предупреждения в 95% и 89% случаев соответственно.