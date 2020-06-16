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12:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Жена президента Украины госпитализирована. У Елены Зеленской двусторонняя пневмония

Cупругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой ранее тест на коронавирус дал положительный результат, госпитализировали в киевскую больницу с двусторонней пневмонией, сообщают в офисе президента.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
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Источник: GETTY IMAGES

«Сейчас диагноз Елены Зеленской: Covid-19. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дополнительном кислороде не нуждается. Состояние стабильное», — говорится в сообщении президентского офиса.

Новость
На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

На прошлой неделе супруга президента Украины проходила ПЦР-тест на коронавирус, он показал положительный результат.

У Владимира Зеленского и детей президентской пары коронавирусная инфекция не была диагностирована. Они сдали повторные тесты в понедельник, тесты показали отрицательный результат.

Из-за болезни жены Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, не предполагающий очных встреч и участия в массовых мероприятиях. Все совещания с участием президента Украины проходят в режиме онлайн.

«Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства», — сообщили в пресс-службе офиса президента.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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