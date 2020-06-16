Жена президента Украины госпитализирована. У Елены Зеленской двусторонняя пневмония

«Сейчас диагноз Елены Зеленской: Covid-19. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дополнительном кислороде не нуждается. Состояние стабильное», — говорится в сообщении президентского офиса.
На прошлой неделе супруга президента Украины проходила ПЦР-тест на коронавирус, он показал положительный результат.
У Владимира Зеленского и детей президентской пары коронавирусная инфекция не была диагностирована. Они сдали повторные тесты в понедельник, тесты показали отрицательный результат.
Из-за болезни жены Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, не предполагающий очных встреч и участия в массовых мероприятиях. Все совещания с участием президента Украины проходят в режиме онлайн.
«Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства», — сообщили в пресс-службе офиса президента.