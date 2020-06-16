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13:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сеул: власти КНДР взорвали штаб по взаимодействию с Южной Кореей

По сообщению южнокорейских официальных лиц, Северная Корея взорвала объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей, который располагался в окрестностях приграничного города Кэсон.

Источник: Reuters

За несколько часов до этого власти КНДР возобновили угрозы развернуть военные действия против своего южного соседа.

Межкорейский штаб связи с большой помпой открылся в 2018 году на территории КНДР, после переговоров между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, чтобы помочь двум Кореям взаимодействовать друг с другом.

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Однако с января 2020 года он пустовал из-за введенных в связи с пандемией Covid-19 ограничений.

Министерство по делам объединения Корей подтвердило из Сеула, что в 2.49 по местному времени в штабе произошел взрыв.

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Напряженность между Северной и Южной Кореями нарастала в последние недели и была вызвана тем, что группа перебежчиков посылала из Южной Кореи пропагандистскую информацию в КНДР.

В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил уничтожить штаб по взаимодействию «трагическим образом».

Символический удар

«Уничтожение Северной Кореей насильственным образом штаба связи в Кэсоне является символическим ударом по межкорейскому воссоединению и взаимодействию», — заявил Лейв-Эрик Изли из Университета Ихва в Сеуле.

«Трудно представить, как подобное поведение поможет режиму Кима получить в глобальном масштабе то, к чему он стремится, однако это, без сомнения, будет использоваться для пропаганды среди собственного населения», — отметил он.

Север и Юг номинально находятся в состоянии войны, поскольку, когда война в Корее окончилась в 1953 году, мирное соглашение так и не было подписано.

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