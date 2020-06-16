15:42 (мск), источник: РБК
СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «Норникеля»
Как выяснили следователи, одно из крупнейших предприятий «Норникеля» несколько лет сбрасывало неочищенные сточные воды в реку.
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды).
«В период с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг», ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника Октябрьский», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос в «Норильский никель».
Талнахская обогатительная фабрика — одно из крупнейших подобных предприятий в мире. Первая очередь ТОФ была запущена в декабре 2015 года, вторая — в 2016 году. К 2017 году мощность фабрики достигала 10 млн т руды в год. Она входит в заполярный филиал «Норникеля».
В конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском, принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошел разлив дизельного топлива. В окружающую среду попало более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов, площадь загрязнения превысила 180 тыс. кв. км. Территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного и рек Далдыкан и Амбарная.
СК завел четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)
Глава «Норникеля» Владимир Потанин говорил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд руб.