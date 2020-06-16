Глава Минприроды допустил повторение аварии, аналогичной норильской

«Такие объекты, которые построены 40 лет назад, 30 лет назад, они, безусловно, будут повторять историю, которая здесь произошла (в Норильске.— “Ъ”). Мы не исключаем такого варианта, поэтому нужно срочно сделать инвентаризацию, в кратчайшие сроки», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
По словам Кобылкина, проблема также заключается в невыполнении предприятиями необходимых предписаний от контролирующих органов. «Предписания Ростехнадзор делает, но выполняются эти предписания не вовремя, а иногда кто-то на это закрывает глаза, какая-либо компания. Но это недопустимо», — добавил он.
Авария на ТЭЦ-3 НТЭК произошла 29 мая. «Норникель» оценил стоимость ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. и пообещал устранить их за свой счет. Введен режим ЧС федерального значения. На устранение последствий крупнейшего за последние годы разлива топлива были направлены спасатели сразу нескольких организаций. По факту аварии СКР возбудил четыре уголовных дела.