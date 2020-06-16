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16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минприроды допустил повторение аварии, аналогичной норильской

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин не исключил повторение масштабной аварии, подобной разливу топлива под Норильском. Несколько недель назад из-за аварии на ТЭЦ-3 НТЭК (входит «Норильский никель») около 21 тыс. тонн топлива попали в грунт и водоемы.

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«Такие объекты, которые построены 40 лет назад, 30 лет назад, они, безусловно, будут повторять историю, которая здесь произошла (в Норильске.— “Ъ”). Мы не исключаем такого варианта, поэтому нужно срочно сделать инвентаризацию, в кратчайшие сроки», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам Кобылкина, проблема также заключается в невыполнении предприятиями необходимых предписаний от контролирующих органов. «Предписания Ростехнадзор делает, но выполняются эти предписания не вовремя, а иногда кто-то на это закрывает глаза, какая-либо компания. Но это недопустимо», — добавил он.

Авария на ТЭЦ-3 НТЭК произошла 29 мая. «Норникель» оценил стоимость ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. и пообещал устранить их за свой счет. Введен режим ЧС федерального значения. На устранение последствий крупнейшего за последние годы разлива топлива были направлены спасатели сразу нескольких организаций. По факту аварии СКР возбудил четыре уголовных дела.

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Во время загрузки произошла ошибка.
16:36 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Разлив топлива в Норильске
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