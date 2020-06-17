Президент Гондураса заболел COVID-19

Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сообщили, что я заражен коронавирусом.
По словам Эрнандеса, COVID-19 протекает в легкой форме, врачи рекомендовали ему покой и прописали лекарства.
Кроме того, коронавирусом заразилась и его супруга Ана Гарсия, у которой симптомов заболевания не наблюдается, а также двое его сотрудников, об их состоянии здоровья не сообщается.
Несмотря на COVID-19, Эрнандес продолжит работать удаленно.
По данным Worldometer на 17 июня, всего в Гондурасе выявлено свыше 9,6 тыс. заболевших COVID-19, скончались 330 человек.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.