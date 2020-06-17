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09:04 (мск), источник: Известия

Президент Гондураса заболел COVID-19

У президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса подтвердился коронавирус. Об инфицировании лидер сообщил сам 17 июня.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 17.06
Инфицировано545 458+8 248
3.06
8546
4.06
8831
5.06
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Скончалось7 284+193
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Выздоровело294 306+9 767
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3.06
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Скончалось443 730+6 599
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Источник: AFP 2020
Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сообщили, что я заражен коронавирусом.
Хуан Орландо Эрнандес
президент Гондураса (цитата по ТАСС)

По словам Эрнандеса, COVID-19 протекает в легкой форме, врачи рекомендовали ему покой и прописали лекарства.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

Кроме того, коронавирусом заразилась и его супруга Ана Гарсия, у которой симптомов заболевания не наблюдается, а также двое его сотрудников, об их состоянии здоровья не сообщается.

Несмотря на COVID-19, Эрнандес продолжит работать удаленно.

По данным Worldometer на 17 июня, всего в Гондурасе выявлено свыше 9,6 тыс. заболевших COVID-19, скончались 330 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 17.06
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