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10:49 (мск), источник: Ведомости

В России выявлено менее 8000 новых случаев заболевания коронавирусом

В России к 17 июня выявлен 553 301 случай COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки было выявлено 7 843 новых случая. Всего с начала пандемии умерло 7 478 больных с коронавирусом, число летальных случаев за сутки выросло на 194.

Коронавирус COVID-19
11:03 (мск)Суточный прирост зараженных COVID-19 в Москве упал до минимума с 12 апреля
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 17.06
Инфицировано553 301+7 843
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
3.0616.06
Скончалось7 478+194
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
3.0616.06
Выздоровело304 342+10 036
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
3.0616.06
Инфицировано8 176 296+131 457
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
3.0616.06
Скончалось443 765+6 628
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
3.0616.06
Выздоровело3 956 537+73 147
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
3.0616.06
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Источник: Агентство «Москва»

За сутки выздоровели 10 036 больных с коронавирусом, это первый случай за последние четыре недели, когда пик вылечившихся приходится не на вторник. Лечение продолжает 241 481 больной. Число активных случаев уменьшилось на 2 387 по сравнению с предыдущим днем. За все время наблюдения в России вылечились 304 342 больных COVID-19.

Коронавирус нового типа, по данным университета Джонса Хопкинса, был обнаружен более чем у 8,1 млн человек. 2,1 млн случаев заболевания приходится на США, следующей по общему числу случаев идет Бразилия (более 923 000). От COVID-19 погибло более 443 000 человек в 188 странах мира.

Антитела к коронавирусу
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Во время загрузки произошла ошибка.
08:07 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 17.06
 В России выявлено менее 8000 новых случаев заболевания коронавирусом
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