В России выявлено менее 8000 новых случаев заболевания коронавирусом

За сутки выздоровели 10 036 больных с коронавирусом, это первый случай за последние четыре недели, когда пик вылечившихся приходится не на вторник. Лечение продолжает 241 481 больной. Число активных случаев уменьшилось на 2 387 по сравнению с предыдущим днем. За все время наблюдения в России вылечились 304 342 больных COVID-19.
Коронавирус нового типа, по данным университета Джонса Хопкинса, был обнаружен более чем у 8,1 млн человек. 2,1 млн случаев заболевания приходится на США, следующей по общему числу случаев идет Бразилия (более 923 000). От COVID-19 погибло более 443 000 человек в 188 странах мира.