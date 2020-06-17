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11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Романовым), которого называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом сообщает Ura.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Силовики приехали после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые отозвались на призыв отца Сергия. Он сам сообщил E1.ru, что правоохранительные органы все проверили и покинули территорию монастыря.

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«Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей. У нас тихо и мирно. Паломники могут приходить», — сказал отец Сергий.

В монастырь продолжают прибывать десятки паломников, которые поддерживают его.

Ранее 16 июня сообщалось, что опальный священник захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и вновь стал вести службы, хотя его запретили в служении за отрицание коронавируса, а его таинства признали незаконными и недействительными. Отец Сергий отстранил от управления игуменью Варвару, которая является «главным должностным духовным лицом» монастыря (ее назначил Священный Синод в 2005 году). В монастырь также не пустили направленного туда епархией священника Георгия Викторова.

14 июня отец Сергий записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу и заявил, что не покинет церковь, его получится выгнать только с помощью полиции и Росгвардии.

15 июня епархиальный суд Екатеринбургской епархии рассмотрел вопрос о поведении священника и предложил схиигумену одуматься и исправиться.

5 июня стало известно, что Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») областного ГУ МВД усмотрел в проповеди Сергия признаки правонарушения по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 11 июня его обвинили в распространении фейков о коронавирусе.

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