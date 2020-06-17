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13:29 (мск), источник: ТАСС

Полиция не нашла нарушений общественного порядка в якобы захваченном монастыре на Урале

О захвате Среднеуральского женского монастыря его духовником отцом Сергием сообщили ранее местные СМИ.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД не нашли подтверждения поступившим сообщениям о нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери «Спорительница Хлебов». Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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16 июня местные СМИ сообщили о якобы захвате монастыря его духовником отцом Сергием (Романовым). По данным изданий, клирик отстранил настоятельницу монастыря Варвару (Крыгину), а к охране монастыря привлекли казаков.

«Сотрудники полиции территориального ОВД получили информацию о возможном нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря. Представители МВД оперативно прибыли на адрес и в ходе проверочных мероприятий установили, что данные сведения не нашли своего подтверждения», — сказал Горелых.

Сам Романов опроверг захват монастыря в опубликованном в среду видеообращении, заявив, что «игуменья и еще четыре человека сами покинули монастырь из-за страстей, их никто не выгонял». В Екатеринбургской епархии также заявили, что настоятельница самостоятельно приняла решение покинуть монастырь, чтобы дать схиигумену «возможность одуматься и принести покаяние».

27 апреля Романова отстранили от проповедей после появления видеозаписи, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении. После того как настоятельница Варвара покинула монастырь из-за конфликта со схиигуменом Екатеринбургская епархия заявила, что у клирика есть время до следующего заседания епархиального суда, чтобы пересмотреть свое поведение и покаяться.

В начале июня экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла в обращении схиигумена признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), материалы были переданы в прокуратуру. Суд в Верхней Пышме 23 июня приступит к рассмотрению дела схиигумена по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений <…>»).

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