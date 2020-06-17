13:29 (мск), источник: ТАСС
Полиция не нашла нарушений общественного порядка в якобы захваченном монастыре на Урале
О захвате Среднеуральского женского монастыря его духовником отцом Сергием сообщили ранее местные СМИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД не нашли подтверждения поступившим сообщениям о нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери «Спорительница Хлебов». Об этом сообщил ТАСС начальник
16 июня местные СМИ сообщили о якобы захвате монастыря его духовником отцом Сергием (Романовым). По данным изданий, клирик отстранил настоятельницу монастыря Варвару (Крыгину), а к охране монастыря привлекли казаков.
«Сотрудники полиции территориального ОВД получили информацию о возможном нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря. Представители МВД оперативно прибыли на адрес и в ходе проверочных мероприятий установили, что данные сведения не нашли своего подтверждения», — сказал Горелых.
Сам Романов опроверг захват монастыря в опубликованном в среду видеообращении, заявив, что «игуменья и еще четыре человека сами покинули монастырь
27 апреля Романова отстранили от проповедей после появления видеозаписи, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении. После того как настоятельница Варвара покинула монастырь
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