Коронавирус: Пекин закрыт на карантин, власти пытаются предотвратить вторую волну Covid-19

Пока неизвестно, относится ли это к работникам рынка или ко всем, кто в последнее время приходил на рынок. Его посещали несколько десятков тысяч человек в день.
Управляющий рынком и несколько местных начальников уволены.
Представитель пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн, выступая по местному телевидению, сказал, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как туда попал вирус, сложно.
Что происходит по всему Китаю?
В целом Китай успешно сбил волну эпидемии.
В начале марта там было около 80 тысяч заболевших Covid-19, а за последние три месяца коронавирусом заразилось лишь 3200 человек.
Во вторник, например, во всем Китае было 32 новых заболевших, из них 27 в Пекине.
Власти Шанхая ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из столицы.
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