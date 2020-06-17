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15:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Пекин закрыт на карантин, власти пытаются предотвратить вторую волну Covid-19

Миллионы пекинцев снова живут в условиях карантинных ограничений. В среду в городе заболел Covid-19 еще 31 человек, а за последние семь дней — 137.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 17.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
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8726
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Скончалось7 478+194
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144
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197
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Выздоровело304 342+10 036
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Инфицировано8 199 838+136 350
4.06
129042
5.06
126678
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Скончалось444 368+6 836
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Выздоровело3 978 358+82 112
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Источник: Reuters

До этого китайская столица прожила 57 дней без единого случая местного заражения. Вирус выявлялся только у приезжих.

Считается, что источником новой вспышки стал огромный оптовый рынок «Синьфади», через который поступает около 80% потребляемых в 21-миллионном городе мяса и овощей.

27 микрорайонов Пекина объявлены зонами среднего риска, а один — квартал Хуасян рядом с рынком — зоной высокого риска.

Город в целом находится в «чрезвычайном режиме второй степени» из трех возможных.

Какие ограничения введены?

Жителям 28 микрорайонов запрещено уезжать из Пекина. Остальные горожане могут это делать, но предварительно сдав тест на коронавирус.

При этом пройти его сложно: в трех лабораториях Би-би-си сообщили, что запись закрыта до июля. Перед другими лабораториями стоят очереди.

Источник: Reuters
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«Это что-то среднее между ВИЧ и полиомиелитом»

К настоящему времени отменено 1255 авиарейсов из Пекина и в Пекин. Железнодорожное сообщение ограничено до 9 июля.

Снова закрыты школы, плавательные бассейны и фитнес-клубы, отменены спортивные соревнования.

Дороги открыты, предприятия и компании работают в обычном режиме.

«Рестораны, спорт, переполненные поезда — мы купались в удовольствиях нормальной жизни. И вот на тебе!» — пишет корреспондент Би-би-си в Пекине Стивен Макдоннелл.

Власти вводят ограничения выборочно, и ситуация в разных частях города, по словам нашего корреспондента, сильно разнится.

Другое важное отличие от февраля нынешнего года — бизнес, правительственные учреждения и производство не закрываются.

«Возможно, поэтому все уверены, что ситуацию удастся взять под контроль и не допустить полномасштабной второй волны», — сообщает Стивен Макдоннелл.

Откуда все пошло?

После того, как появились первые заболевшие, вирус был обнаружен на разделочных досках для лосося на рынке «Синьфади».

Рынок закрыли, и власти Пекина заявили, что людям, имевшим отношение к вспышке на рынке, запрещено покидать город, независимо от того, где они живут.
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Пока неизвестно, относится ли это к работникам рынка или ко всем, кто в последнее время приходил на рынок. Его посещали несколько десятков тысяч человек в день.

Управляющий рынком и несколько местных начальников уволены.

Представитель пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн, выступая по местному телевидению, сказал, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как туда попал вирус, сложно.

Что происходит по всему Китаю?

В целом Китай успешно сбил волну эпидемии.

В начале марта там было около 80 тысяч заболевших Covid-19, а за последние три месяца коронавирусом заразилось лишь 3200 человек.

Во вторник, например, во всем Китае было 32 новых заболевших, из них 27 в Пекине.

Власти Шанхая ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из столицы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Когда люди начали болеть COVID-19
В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
10:44 (мск)© Ньюстюб
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