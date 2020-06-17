17:39 (мск), источник: ТАСС
В ФСБ опровергли участие в мероприятиях на территории «захваченного» монастыря на Урале
Ранее эту информацию распространили региональные СМИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Управление ФСБ РФ по Свердловской области опровергло участие своих сотрудников в
Ранее в среду местные СМИ сообщили о захвате монастыря его духовником отцом Сергием. По данным изданий, клирик отстранил настоятельницу матушку Варвару. Также сообщалось о прибытии на территорию монастыря сотрудников ФСБ и МВД. При этом в
«Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря. Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной», — заявили в
27 апреля схиигумена Сергия отстранили от проповедей после появления видеозаписи с обращением, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.