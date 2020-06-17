17 июня, источник: Известия
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Игоря Ишаева, внука
По информации телеканала, Ишаев заявил сотрудникам правоохранительных органов, что после ДТП у него болят голова и нога, поэтому было принято решение направить его в больницу на обследование.
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь ранее в этот же день стал виновником ДТП в Москве, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Совершая разворот под Ваганьковским путепроводом за рулем Porsche Panamera, он допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками.
По информации РЕН ТВ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В марте 2017 года Ишаев стал виновником крупного ДТП на МКАД. Тогда на скорости за 200 км/ч он протаранил попутную машину и перевернул фуру. Уголовное дело в отношении внука бывшего губернатора закрыли в ноябре 2017 года.
Его дед, бывший губернатор Хабаровского края (с 1991 по 2009 годы) Виктор Ишаев был задержан в Москве в марте 2019 года по делу о мошенничестве и отправлен под домашний арест в тот же день. В отношении