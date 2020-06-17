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17 июня, источник: Известия

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Об этом 17 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, Ишаев заявил сотрудникам правоохранительных органов, что после ДТП у него болят голова и нога, поэтому было принято решение направить его в больницу на обследование.

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь ранее в этот же день стал виновником ДТП в Москве, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Совершая разворот под Ваганьковским путепроводом за рулем Porsche Panamera, он допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками.

Кроме этого, установлено, что Ишаев ранее был лишен водительских прав, поэтому находился за рулем без них.

По информации РЕН ТВ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте 2017 года Ишаев стал виновником крупного ДТП на МКАД. Тогда на скорости за 200 км/ч он протаранил попутную машину и перевернул фуру. Уголовное дело в отношении внука бывшего губернатора закрыли в ноябре 2017 года.

Его дед, бывший губернатор Хабаровского края (с 1991 по 2009 годы) Виктор Ишаев был задержан в Москве в марте 2019 года по делу о мошенничестве и отправлен под домашний арест в тот же день. В отношении экс-губернатора возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». Ишаев-старший занимал в компании должность вице-президента в период с 2013 по 2018 годы.

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