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01:00 (мск), источник: Известия

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 49 человек

Количество пациентов, которые умерли от коронавируса в Москве за последние сутки, составило 49. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 282 519+142 959
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось446 257+5 915
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 026 150+93 144
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
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Источник: Известия

Всего в столице с начала пандемии в столице умерли 3483 человека. На сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.

Ранее 17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти у половины россиян, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, нет симптомов заболевания.

Она также выразила надежду, что через месяц Россия может достигнуть самого низкого уровня ежесуточного выявления новых пациентов с коронавирусом.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что решения об ослаблении режима ограничений из-за коронавируса даются тяжелее их введения. Он подчеркнул, что при введении ограничений виноват вирус, а «когда открываешь, виноват только ты один и вся ответственность на тебе».

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