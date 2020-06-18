Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Впервые представлен капсульный отель В Иране был представлен прототип капсульных отелей
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
07:01 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и «в целом остается стабильным в последние годы».

В десятку регионов с высоким уровнем коррупции Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.
Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Наименьший уровень коррупции, как считают в Генпрокуратуре, наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Коэффициент преступности в них на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.

«Анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — отмечается в докладе.

В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, «откаты» в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки — на 11%.

При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 17 июня
Болтон: Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
На латексных перчатках заработали миллиарды долларов
Бюджетный кризис: доходы регионов упали катастрофически
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Редкое явление
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в аварии, произошедшей в центре Москвы
Новости партнеров
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Либералы" против самой возможности россиянам решать самим – а ты?
Популярные темы на «Детях»
Юля Липницкая беременна. 412
Подруги. наверное бывшие? 226
Когда на ДР пригласили несколько детей. 146
Поговорите со мной. Кто в теме эко, зайдите 120
Леди
Серьги-конго, анклет: 7 самых модных аксессуаров лета 2020 Разбираем актуальные тенденции в аксессуарах на лето 2020.
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Конституция не даст свалить всю ответственность на родителей
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Состояние Булановой ухудшилось
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь