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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Наушники AirPods взорвались в ухе у человека

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.

Источник: Florian-Media/СС0

Инцидент произошел 19 мая. Пострадал 23-летний житель города Чжэнчжоу — он повредил кожу правого уха.

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Два дня владельца наушников лечили противовоспалительными препаратами, однако и после терапии он жалуется на проблемы со слухом. Медики также нашли в ухе следы кровотечения, отмечает портал.

В китайской соцсети Weibo сообщалось, что молодой человек купил гарнитуру в одном из магазинов — партнеров Apple. Комплект наушников из бракованной партии отправили в компанию, чтобы та разобралась с причинами происшествия.

Утверждается также, что пострадавшему выплатили компенсацию в соответствии с местными законами.

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