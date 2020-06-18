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12:55 (мск), источник: РБК

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что из 7,5 тыс. умерших в России 489 — медицинские работники. Минздрав в конце мая сообщил о 101 скончавшемся медике.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:39 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
5.0618.06
Скончалось7 660+182
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
5.0618.06
Выздоровело313 963+9 621
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
5.0618.06
Инфицировано8 362 238+188 298
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось449 273+5 588
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 089 168+133 999
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
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Источник: РИА "Новости"

В России почти 500 медиков умерли из-за коронавируса. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила во время онлайн-конференции, передает ТАСС.

«К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли, 489 [человек] — это медицинские работники», — сказала Самойлова.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

Минздрав 26 мая сообщил, что ведет список умерших медицинских работников, на тот момент в нем был зарегистрирован 101 человек. «Медиазона» 19 мая сообщала о смерти как минимум 186 медиков. За основу для подсчетов журналисты издания взяли проект «Список памяти». По состоянию на 18 мая в нем были данные о 222 медиках, 19 случаев из списка исключили (это были врачи из других стран, не практиковавшие во время пандемии медики и те, чья смерть не связана с коронавирусом). Из оставшихся 165 смертей издание подтвердило по официальной информации, в соцсетях, от родственников и коллег. Журналисты не стали учитывать 38 случаев, поскольку эти медики упоминались только в «Списке памяти», а также нашли официальное подтверждение еще восьми смертей, которых в нем не было.

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«Список памяти» запустили российские врачи из разных регионов. В нем публикуются данные о медиках, заболевших во время работы с зараженными коронавирусом, а также о тех, кто в результате скончался. По данным на 18 июня, в списке приводится информации о 444 лицах. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих, пояснял РБК, что проект не является статистикой. «Это больше про память», — говорил он.

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для врачей, которые работают с зараженными COVID-19. При смерти медицинского сотрудника от коронавируса его родственики получат единовременную выплату в размере 2,7 млн руб. Если из-за перенесенного COVID-19 медик получил инвалидность, ему выплатят от 680 тыс. до 2 млн руб. При временной потере трудоспособности сумма составит 68 тыс. руб.

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