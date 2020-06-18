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16:42 (мск), источник: RTVi

В Дижоне задержали нескольких представителей чеченской общины

Французская полиция задержала в Дижоне нескольких представителей чеченской общины после беспорядков в городе, которые произошли в середине июня. Об этом 18 июня сообщает BFMTV.

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6
фотографий

Задержания проводились рано утром в разных регионах Франции. По информации газеты Parisien, полиция задержала пятерых человек в возрасте от 23 до 54 лет. Их подозревают в покушении на убийство в составе организованной группы, в причинении ущерба и насилии, а также в подстрекательстве к насилию.

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Конфликт в Дижоне произошел 13 июня. Тогда около ста человек напали на кальянную Black Pearl. Они были вооружены ножами, бейсбольными битами, молотками и железными прутьями.

Выяснилось, что нападавшие — члены чеченской общины во Франции, которая насчитывает от 30 тысяч до 50 тысяч человек. Они приехали в Дижон из других городов после нападения местной банды наркоторговцев из Северной Африки на 16-летнего чеченца. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Столкновения продолжались несколько дней. Участники беспорядков поджигали мусорные баки и автомобили, разбивали камеры видеонаблюдения. В результате конфликта пострадали больше 10 человек, один из них получил огнестрельное ранение.

Для подавления беспорядков в город ввели отряды спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом, которые применили слезоточивый газ. К 15 июня ситуацию удалось стабилизировать.

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