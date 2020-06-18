Росздравнадзор пояснил данные о смертности медиков от коронавируса

«Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе выступления на Всероссийской конференции “Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения” затронула тему смертности врачей, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении обязанностей. Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет», — говорится в сообщении.
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Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на Самойлову, что в России
По данным оперативного штаба на 18 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 7790 — до 561 091. В общей сложности выздоровели 313 963 человека, зафиксировано 7660 смертей, связанных с коронавирусом.