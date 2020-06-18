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14:07 (мск), источник: RNS

Росздравнадзор пояснил данные о смертности медиков от коронавируса

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова привела неофициальные данные о смерти почти 500 медиков от коронавируса, которые опубликованы в интернете, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
5.0618.06
Скончалось7 660+182
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
5.0618.06
Выздоровело313 963+9 621
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
5.0618.06
Инфицировано8 373 746+199 806
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось449 512+5 827
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 096 914+141 745
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
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Источник: РИА "Новости"

«Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе выступления на Всероссийской конференции “Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения” затронула тему смертности врачей, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении обязанностей. Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что каждый случай заболевания коронавирусом среди медиков или случай смерти медработника расследуется специальной комиссией. В Росздравнадзоре напомнили, что президент России Владимир Путин ранее установил страховые выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на Самойлову, что в России из-за коронавируса умерли 489 медицинских работников.

По данным оперативного штаба на 18 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 7790 — до 561 091. В общей сложности выздоровели 313 963 человека, зафиксировано 7660 смертей, связанных с коронавирусом.

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