Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Впервые представлен капсульный отель В Иране был представлен прототип капсульных отелей
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
16:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский депутат застрял на яхте посреди океана

Яхта, отправившаяся в кругосветное путешествие под руководством депутата заксобрания Челябинской области, застряла в Тихом океане из-за поломки двигателя. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Znak.com.

Коронавирус COVID-19
17:18 (мск)«Люди выйдут из кризиса более бедными». Россияне в апреле потеряли пятую часть заработка
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
5.0618.06
Скончалось7 660+182
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
5.0618.06
Выздоровело313 963+9 621
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
5.0618.06
Инфицировано8 383 277+172 635
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось449 628+5 065
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 101 877+119 003
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
Идёт загрузка

По данным регионального отделения Русского географического сообщества (РГО), яхта «Челябинск» с конца мая стоит в Новой Каледонии в ожидании запчастей. Экипаж планировал произвести мелкий ремонт и заправку, а затем отправиться дальше по маршруту, но неожиданно на судне обнаружили неисправность двигателя.

Читайте также
Без воды, еды и топлива. Сотни людей застряли в море из-за коронавируса

«Коме того, эпидемия коронавируса осложняет правила доступа на берег, усложнились правила получения островных виз», — рассказали в РГО и отметили, что застрявших россиян поддерживает Французское географическое общество, президент которого написал челябинскому отделению организации «очень теплое письмо».

Полгода назад яхта «Челябинск» под руководством депутата Владимира Горнова отправилась по маршруту экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в честь 200-летия кругосветного похода моряков. Россияне уже обогнули Африку, преодолели Индийский океан и обошли Австралию. Следующую остановку они планируют совершить на острове Таити, который находится в 3,2 тысячи миль от места нынешней стоянки яхты в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что троих россиян, застрявших в Таиланде на спортивной парусной яхте Uminoko, задержали за незаконный въезд на территорию страны. Теперь им грозит штраф и депортация.

COVID-19 и летний отпуск
 Сын Ефремова впервые прокомментировал трагедию с участием отца
Топ-5 способов распознать плохого врача
Песков подтвердил обсуждение введения прогрессивного налога
Во Франции задержали чеченцев после беспорядков в Дижоне
Путин рассказал о звонках его внуков в Кремль
Наташа Королева и Тарзан лишились бизнеса из-за коронавируса
Назван самый востребованный летний курорт в России
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Hi-Tech
Скандал с новым российским мультфильмом Волку и Зайцу нашли «молодежную» альтернативу. Это нравится далеко не всем
Авто
Все нюансы выбора пикапа Mitsubishi L200 на вторичном рынке К японскому автопрому россияне относятся крайне уважительно. Техника из Японии считается отличной альтернативной, например, новым отечественным автомобилям. Особенно когда речь касается выбора внедорожников
Кино
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены Актриса сообщила, что повредила ногу на площадке сериала «Фитнес»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Ребенок в Москве умер от страшной болезни, вызванной COVID-19 В мире известно о 600 случаях нового заболевания
Леди
Серьги-конго, анклет: 7 самых модных аксессуаров лета 2020 Разбираем актуальные тенденции в аксессуарах на лето 2020.
Новости партнеров
Конституция обяжет власти заниматься проблемами детей круглогодично
Что на самом деле значит поправка о детях в Конституции. Жми
Как участие в голосовании поможет отстоять независимость России
Почему поправка об адресной помощи важна для работающих?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь