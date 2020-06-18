Наркокартели в Мексике усилили свои позиции — из-за пандемии властям сложнее с ними бороться

Полицейские и чиновники заболевают, национальная гвардия охраняет больницы, а казармы переделывают в клиники для больных COVID-19. Агентство Reuters выяснило, как обстоят дела в стране и как эпидемия повлияла на контроль властей.
Картель Нового поколения Халиско (CJNG) — сравнительно молодая группировка, действующая с 2009 года. Ее участники борются за влияние в Гвадалахаре, Халиско и Веракрусе. Во главе картеля стоит Немесио Осегера Сервантес по прозвищу «Эль Менчо», один из самых разыскиваемых наркобаронов. К 2018 году CJNG стал вторым по силе картелем Мексики.
Именно он, как рассказали агентству сотрудники сил безопасности, активно пользуется эпидемией для усиления контроля над рынком наркотиков.
Только за последние недели боевики CJNG похитили и убили семерых полицейских, убили десять человек в центре реабилитации наркоманов и застрелили 12 членов конкурирующего картеля. В борьбе за территорию и контроль маршрутов поставок наркотиков картель столкнулся с жестким сопротивлением со стороны других группировок.
Число умерших от коронавирусной инфекции в Мексике превысило 18,3 тысячи человек, сейчас страна на седьмом месте в мире по числу смертей. Поэтому борьба с коронавирусом до сих пор остается приоритетом для властей. При этом напрямую правительство не признает, что эпидемия повлияла на войну с картелями.
Власти Мексики ввели карантинные ограничения в стране 23 марта, тогда закрылись школы, предприятия и правительственные учреждения.
Это один из наибольших показателей с декабря 2018 года.
На борьбу с COVID-19 задействовали не только врачей и военных — как рассказали в Министерстве безопасности, как минимум 4,7 тысячи сотрудников Национальной гвардии отправили на охрану больниц.
Параллельно с этим военные, которые боролись с организованной преступностью, оказались практически парализованными: для борьбы с коронавирусом им пришлось превратить свои казармы в клиники для лечения COVID-19. Кроме того, как рассказали местные чиновники, есть проблемы и с числом полицейских: сотрудников в группе риска (с избыточным весом и проблемами со здоровьем) перевели с патрулирования улиц.
О нехватке полиции рассказал и один из силовиков в штате Герреро. По его словам, если один полицейский заболевает, еще четверых отправляют в карантин на две недели. Герреро, как и Мичоакан и Мехико, входит в регион Tierra Caliente («Горячая земля») на
По словам жителей Герреро, связанные с картелями военизированные группировки ввели в некоторых регионах комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавируса.
По мнению бывшего агента Управления по борьбе с наркотиками США Майка Виджила, эпидемия коронавируса только углубила проблемы властей, связанные с контролем территорий. В частности, по его словам, стали больше заметны пробелы во власти. «К сожалению, эти пробелы занимают наркокартели», — подытожил Виджил.