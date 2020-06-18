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18:50 (мск), источник: RTVi

Наркокартели в Мексике усилили свои позиции — из-за пандемии властям сложнее с ними бороться

Эпидемия коронавируса заставила власти Мексики переключиться на борьбу с заболеванием, из-за чего страна начала проигрывать в другой войне — с наркокартелями.

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Источник: Reuters

Полицейские и чиновники заболевают, национальная гвардия охраняет больницы, а казармы переделывают в клиники для больных COVID-19. Агентство Reuters выяснило, как обстоят дела в стране и как эпидемия повлияла на контроль властей.

Картель Нового поколения Халиско (CJNG) — сравнительно молодая группировка, действующая с 2009 года. Ее участники борются за влияние в Гвадалахаре, Халиско и Веракрусе. Во главе картеля стоит Немесио Осегера Сервантес по прозвищу «Эль Менчо», один из самых разыскиваемых наркобаронов. К 2018 году CJNG стал вторым по силе картелем Мексики.

Именно он, как рассказали агентству сотрудники сил безопасности, активно пользуется эпидемией для усиления контроля над рынком наркотиков.

Число убийств в стране выросло до рекордных уровней, в то время как других преступлений стало заметно меньше — это связывают с тем, что большинство жителей сейчас сидят по домам.
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Только за последние недели боевики CJNG похитили и убили семерых полицейских, убили десять человек в центре реабилитации наркоманов и застрелили 12 членов конкурирующего картеля. В борьбе за территорию и контроль маршрутов поставок наркотиков картель столкнулся с жестким сопротивлением со стороны других группировок.

Число умерших от коронавирусной инфекции в Мексике превысило 18,3 тысячи человек, сейчас страна на седьмом месте в мире по числу смертей. Поэтому борьба с коронавирусом до сих пор остается приоритетом для властей. При этом напрямую правительство не признает, что эпидемия повлияла на войну с картелями.

Власти Мексики ввели карантинные ограничения в стране 23 марта, тогда закрылись школы, предприятия и правительственные учреждения.

На март же пришлось и повышение числа убийств — за месяц их зарегистрировали около трех тысяч.

Это один из наибольших показателей с декабря 2018 года.

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На борьбу с COVID-19 задействовали не только врачей и военных — как рассказали в Министерстве безопасности, как минимум 4,7 тысячи сотрудников Национальной гвардии отправили на охрану больниц.

Параллельно с этим военные, которые боролись с организованной преступностью, оказались практически парализованными: для борьбы с коронавирусом им пришлось превратить свои казармы в клиники для лечения COVID-19. Кроме того, как рассказали местные чиновники, есть проблемы и с числом полицейских: сотрудников в группе риска (с избыточным весом и проблемами со здоровьем) перевели с патрулирования улиц.

О нехватке полиции рассказал и один из силовиков в штате Герреро. По его словам, если один полицейский заболевает, еще четверых отправляют в карантин на две недели. Герреро, как и Мичоакан и Мехико, входит в регион Tierra Caliente («Горячая земля») на юго-западе страны. Даже до начала эпидемии в нем были места, куда не приходили ни войска, ни полиция. Там криминальные группировки имеют куда больше контроля.

В таких местах картели отчасти заменяют местные власти берут на себя функции государства. Сейчас это особенно заметно проявилось в помощи местным жителям во время пандемии.

По словам жителей Герреро, связанные с картелями военизированные группировки ввели в некоторых регионах комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавируса.

По мнению бывшего агента Управления по борьбе с наркотиками США Майка Виджила, эпидемия коронавируса только углубила проблемы властей, связанные с контролем территорий. В частности, по его словам, стали больше заметны пробелы во власти. «К сожалению, эти пробелы занимают наркокартели», — подытожил Виджил.

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