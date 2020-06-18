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22:40 (мск), источник: Интерфакс

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» источник в администрации главы республики в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Игнатьев умер. Он болел коронавирусом», сказал источник.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.

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28 июля 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева он был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента республики. С 1 января 2012 года — глава Чувашии. 9 июня 2015 года президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года — в Единый день голосования — Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок.

В январе 2020 года произошло два резонансных инцидента с участием Игнатьева. Сначала ему пришлось извиняться за фразу о том, что надо «мочить» журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января Игнатьева исключили из «Единой России», а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».

В конце мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.

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