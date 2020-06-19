01:04 (мск), источник: РИА Новости
Сын Никиты Хрущева умер в США
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщил РИА Новости его друг Гэри Пауэрс.
«Я имел возможность связаться с его семьей, и они подтвердили, что он скончался», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию РБК подтвердила внучка Сергея Хрущева Нина. Друг семьи,
Обстоятельства смерти Хрущева выясняются.
Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
В 1990-х годах Хрущев эмигрировал в США, американское гражданство сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил в 1999 году.
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