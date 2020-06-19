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01:04 (мск), источник: РИА Новости

Сын Никиты Хрущева умер в США

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщил РИА Новости его друг Гэри Пауэрс.

Источник: РИА "Новости"

«Я имел возможность связаться с его семьей, и они подтвердили, что он скончался», — сказал собеседник агентства.

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Эту информацию РБК подтвердила внучка Сергея Хрущева Нина. Друг семьи, экс-дипломат Марк Гаррисон сообщил РЕН ТВ, что сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.

Обстоятельства смерти Хрущева выясняются.

Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1990-х годах Хрущев эмигрировал в США, американское гражданство сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил в 1999 году.

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