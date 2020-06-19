Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
15:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер

Британский актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», умер в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 19 июня.

Артисту было 88 лет. Он скончался в больнице в окружении семьи. Его представитель заявил, что Холм умер из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона.

Иэн Холм также снялся в таких блокбастерах, как «Пятый элемент», «Авиатор», «Чужой», «Бразилия», «На западном фронте без перемен», «Из ада», «Послезавтра» и «Оружейный барон». Помимо этого он появился в трилогии Питера Джексона «Хоббит» и лентах «Экзистенция», «Франкенштейн» и «Бандиты во времени».

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство. Артист был номинирован на премию «Оскар» как лучший артист второго плана за роль в ленте «Огненные колесницы» в 1981-м. Холм — лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и театральной премии «Тони».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Популярная модель снялась полностью обнаженной в 52 года
Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Россияне одобрили идею отцовского капитала
Ученые нашли новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Немецкий фотограф показал, какой видит Россию (фото)
Умер петух, отстоявший свое право кукарекать
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Истребители РФ перехватили самолет США (видео) Военные безостановочно патрулируют воздушные границы страны
Авто
Каким вышел УАЗ «Пикап» с «автоматом»: ответы на главные вопросы Почему новинка конфликтует с лебедкой, на какие еще модели установят автоматическую коробку, и как УАЗ станет «более российским»
Кино
Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова Актер заявил, что никогда больше не будет испытывать к публике уважения
Новости партнеров
Вид и состояние ног Пугачевой настораживают
Плакать поздно. Москвичку вычислили и будут судить за ложь о COVID-19
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
В Сеть попало видео из дома Заворотнюк, снятое несколько дней назад
Дети
Ребенок в Москве умер от страшной болезни, вызванной COVID-19 В мире известно о 600 случаях нового заболевания
Леди
Навка и Смехова устроили девичник с Семенович Смотри новое фото звезд.
Новости партнеров
Свидетель перевернул ход дела: кто сидел в машине Ефремова
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь