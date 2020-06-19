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18:20 (мск), источник: Forbes

Потанин рассказал Путину о тратах на ликвидацию последствий аварии в Норильске

«Норникель» уже потратил около 5 млрд рублей на устранение последствий разлива топлива под Норильском, заявил его основной владелец Владимир Потанин на совещании у Владимира Путина. «Ни одного бюджетного рубля потрачено не будет», — пообещал миллиардер. На ревизию объектов и укрепление защитных сооружений «Норникель» в ближайшие два года собирается потратить 13,5 млрд рублей.

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«На сегодняшний день профинансировано около 5 млрд рублей, и в дальнейшем мы, выполняя наше обещание, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет», — заявил Потанин. По его словам, в устранении последствий аварии ежедневно участвуют более 200 специалистов компании и более 150 единиц техники.

Завершить работы по складированию собранного топлива «Норникель» планирует в течение 2,5—3 месяцев, заявил Потанин. Миллиардер добавил, что компания дополнительно инвестирует 2,5 млрд рублей в 2020 году и 11 млрд в 2021 году в ревизию своих объектов и укрепление защитных сооружений.

В ходе совещания Путин подчеркнул, что ситуацию с разливом топлива под Норильском удалось переломить.

По его словам, сотрудники «Норникеля» должны продолжать работу до полного устранения ущерба от аварии.

В конце мая на подконтрольной «Норникелю» ТЭЦ-3 произошла авария, в результате которой разлилось около 21 000 т нефтепродуктов, попавших в реки и грунт. По формальным признакам ЧП может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике. В начале июня на совещании с Путиным Потанин оценивал ущерб от аварии минимум в 10 млрд рублей и обещал, что «Норникель» потратит столько, «сколько нужно».

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