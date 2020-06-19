Потанин рассказал Путину о тратах на ликвидацию последствий аварии в Норильске

«На сегодняшний день профинансировано около 5 млрд рублей, и в дальнейшем мы, выполняя наше обещание, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет», — заявил Потанин. По его словам, в устранении последствий аварии ежедневно участвуют более 200 специалистов компании и более 150 единиц техники.
Завершить работы по складированию собранного топлива «Норникель» планирует в течение 2,5—3 месяцев, заявил Потанин. Миллиардер добавил, что компания дополнительно инвестирует 2,5 млрд рублей в 2020 году и 11 млрд в 2021 году в ревизию своих объектов и укрепление защитных сооружений.
В ходе совещания Путин подчеркнул, что ситуацию с разливом топлива под Норильском удалось переломить.
По его словам, сотрудники «Норникеля» должны продолжать работу до полного устранения ущерба от аварии.
В конце мая на подконтрольной «Норникелю» ТЭЦ-3 произошла авария, в результате которой разлилось около 21 000 т нефтепродуктов, попавших в реки и грунт. По формальным признакам ЧП может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике. В начале июня на совещании с Путиным Потанин оценивал ущерб от аварии минимум в 10 млрд рублей и обещал, что «Норникель» потратит столько, «сколько нужно».