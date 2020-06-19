21:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Боевые заслуги финансиста сочли криминальными
Арестованы
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу до 24 июля бывшего начальника кредитного управления банка «БФГ-кредит» Михаила Дорогинина и его заместителя Алексея Горлина. Оба проходят по делу о растрате в банке 12,9 млрд руб. Финансисты утверждали, что лишь исполняли указания своего руководства.
«Давайте начнем с вас, — сказала судья Евгения Николаева, обращаясь к представителю Следственного комитета России (СКР).— Вы обещали представить убедительные доказательства причастности обвиняемых к преступлениям».
Рассмотрение арестных материалов по делу
В ходе заседаний, следовавших одно за другим, следователь СКР просила взять всех троих под стражу, так как, находясь на свободе, они могут скрыться, оказать давление на свидетелей либо иным способом помешать проведению следственных действий.
При этом представитель СКР отмечала, что последнее особенно актуально в случае господина Дорогинина, используя в качестве доказательства боевые отличия банкира.
Представитель СКР сообщила, что уголовное дело было возбуждено 24 октября 2016 года по факту растраты в банка «БФГ-кредит» 12,9 млрд руб. Вначале господа Дорогинин, Горлин и Финкельштейн проходили по нему свидетелями. Но 17 июня их задержали и обвинили в растрате.
Кстати, аналогичные обвинения, но в заочном порядке ранее были предъявлены бывшему председателю правления банка «БФГ-кредит» Юрию Глоцеру, а также акционерам банка Евгении Мафцир и Павлу Дойнову, которые были объявлены в розыск. Следствие считает, что в 2014—2016 годах эти лица похитили деньги банка, после чего скрылись за границей.
В этой связи представитель СКР заявила, что обвиняемые Дорогинин и Горлин были активными участниками вывода из банка средств по подложным кредитным договорам. Причем большая часть этих договоров была утверждена самими подсудимыми. Однако судья Евгения Николаева посчитала, что приведенных фактов участия обвиняемых в растрате недостаточно. Попросив представить суду дополнительные аргументы, судья Николаева отложила рассмотрение ходатайств об аресте обвиняемых, продлив их содержание под стражей. В четверг, отказав следствию в помещении госпожи Финкельштейн в СИЗО, она отправила сотрудницу банка под домашний арест. В пятницу настал черед господ Дорогинина и Горлина.
На этот раз следствие подготовилось основательней. Выступая в обоих процессах, следователь указала, что эксперты СКР проанализировали более 2 тыс. кредитных договоров, заключенных от имени банка «БФГ-кредит». «Большая их часть оказалась невозвратными, — заявила следователь, — и под большинством договоров стояли подписи Горлина или Дорогинина». Причем, отметила следователь, все эти договоры были «неряшливо оформлены». А за руководителей банка ставили подписи зачастую «совсем иные лица».
Считая, что доказательств причастности обвиняемых Горлина и Дорогинина к выводу средств достаточно, следователь в ходе обоих процессов вновь подтвердила требование СКР о взятии банкиров под стражу до 24 июля.
В свою очередь, обвиняемые пытались убедить судью Николаеву, что невиновны. «Меня на должность заместителя руководителя кредитного управления назначили в 2014 году, чтобы сделать меня
«Было дело, что подписывал их в нерабочее время, — сообщил суду подследственный.— Но все они были полностью готовы! Со всеми необходимыми приложениями! И если бы это было не так, я скорее сам бы уволился из банка».
Выступавшие в процессах адвокаты обвиняемых пытались убедить суд, что их подзащитные не намерены скрываться от следствия, оказывать давление на свидетелей или
Защитники также настаивали, чтобы в отношении банкиров избрали домашние аресты. Но судья Николаева в обоих случаях удовлетворила ходатайства следствия. Это решение стало настоящим ударом для родных обвиняемых, присутствовавших на процессах. Услышав решение суда, мать Алексея Горлина разрыдалась.
Алексей Соковнин