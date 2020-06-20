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12:55 (мск), источник: Интерфакс

Психиатры признали Ефремова вменяемым

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, признан полностью вменяемым, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах в субботу.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, экспертиза подтвердила его дееспособность.

При этом психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков.

Необходимости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет, добавил источник.
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Как сообщалось, вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице.

Артисту было предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после аварии, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.

Актер находится под домашним арестом.

Справка
Следы наркотиков, смена адвокатов. Что происходит в деле Михаила ЕфремоваАктер Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля, был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения
Ефремова допросили по делу о смертельном ДТП
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13:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы
 Психиатры признали Ефремова вменяемым
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