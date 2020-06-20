Психиатры признали Ефремова вменяемым

По его словам, экспертиза подтвердила его дееспособность.
Необходимости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет, добавил источник.
Как сообщалось, вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице.
Артисту было предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.
В крови Ефремова после аварии, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.
Актер находится под домашним арестом.