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01:45 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в Бразилии было выявлено почти 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, более одной тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 21.06
Инфицировано576 952+7 889
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
7.0620.06
Скончалось8 002+161
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
7.0620.06
Выздоровело334 592+10 186
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
7.0620.06
Инфицировано8 750 272+121 869
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
7.0620.06
Скончалось463 225+4 549
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
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15.06
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16.06
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18.06
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19.06
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Выздоровело4 333 391+109 482
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
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12.06
95976
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14.06
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17.06
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20.06
89272
7.0620.06
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Источник: AFP 2020

По данным ведомства, за последние сутки в стране было зарегистрировано 34 666 новых зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579. За сутки скончались 1022 человека, всего с начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли 49 976 человек. Вылечились всего более 520 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.

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