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03:52 (мск), источник: Интерфакс

Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ.

Источник: AFP 2020

Трагедия произошла в городском парке в субботу вечером. По свидетельству очевидцев, нападавший «кричал что-то невразумительное».

Полиция задержала злоумышленника, но информацию о жертвах пока не подтвердили. В свою очередь медики заявили журналистам, что «было несколько погибших».

Телеканала Sky News сообщает, что полиция рассматривает нападение как теракт, однако не связывает его с акциями протестов против расизма и насилия со стороны полиции Black Lives Matter, которые проходят в ряде западных стран после убийства полицейским в американском Менниаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Ряд британских СМИ сообщает, что нападавший является выходцем из Ливии.

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