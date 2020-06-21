Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге

Трагедия произошла в городском парке в субботу вечером. По свидетельству очевидцев, нападавший «кричал что-то невразумительное».
Полиция задержала злоумышленника, но информацию о жертвах пока не подтвердили. В свою очередь медики заявили журналистам, что «было несколько погибших».
Телеканала Sky News сообщает, что полиция рассматривает нападение как теракт, однако не связывает его с акциями протестов против расизма и насилия со стороны полиции Black Lives Matter, которые проходят в ряде западных стран после убийства полицейским в американском Менниаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Ряд британских СМИ сообщает, что нападавший является выходцем из Ливии.