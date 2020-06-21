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07:01 (мск), источник: Интерфакс

В Китае за сутки выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — За истекшие сутки в Китае выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом, из них 26 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 21.06
Инфицировано576 952+7 889
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Источник: AFP 2020

Из активных случаев один «импортирован», 25 зафиксированы внутри страны: 22 — Пекин и три — провинция Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных (22 — в Пекине) и семь бессимптомных. Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 378 активных случая заражения, из них 1 тыс. 869 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлен один новый случай заболевания — в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 6198 больных коронавирусом: в Гонконге — 1 тыс. 128 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 45, на Тайване — 446 (семь случаев смерти).

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