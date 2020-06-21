Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 июняСамый длинный день в году, создание первого в мире колеса обозрения и день рождения Виктора Цоя
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
28В Москве отменен режим самоизоляции
14:00 (мск), источник: ТАСС

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/ — В результате нападения погибли три человека, двое находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Reuters

Нападение на людей в Рединге (графство Беркшир) признано терактом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье полицейским управлением долины Темзы, в зону ответственности которого входит Беркшир.

«Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом», — говорится в сообщении.

В парке Форбери гарденс в центре Рединга молодой мужчина в субботу вечером напал на отдыхающих. Трое человек погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан на месте преступления.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек
Путин рассказал о своих занятиях в свободное время
Президент Египта заявил о готовности к вторжению в Ливию
Каким было солнечное затмение 21 июня (фото)
Путин присвоил Проценко звание Героя Труда
СМИ: вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Здоровье
Заброшенная больница в Москве: фоторепортаж В разгар пандемии и переформатирования больниц в «ковидарии» в нашей стране пустуют целые лечебно-диагностические корпуса — даже с оборудованием.
Hi-Tech
Зачем в смартфонах нужен ИК-порт и как он работает Как легко управлять техникой
Горячие темы на Авто
А давайте помечтаем, говорят мечты сбываются 276
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 222
Кто то бросал курить? 136
Есть на форуме психиатры ? 116
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Новости партнеров
Свидетель перевернул ход дела: кто сидел в машине Ефремова
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Популярные россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Лолита восхитила сеть кардинальной сменой имиджа Певица продемонстрировала смелый образ.
Новости партнеров
В России годами добивались этого в Конституции: зарплаты и пенсии
Соцпоправка позволит гражданам сохранить занятость – жми
Подрывную деятельность по очернению истории России остановит Конституция
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь