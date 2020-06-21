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17:29 (мск), источник: Life.ru

Умер расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве

Ранее стрелок был переведен в палату хирургического отделения.

Ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев скончался в больнице. Об этом Лайфу сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

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— Да, скончался, — заявили представители ведомства.

Два дня назад стрелка перевели в палату хирургического отделения.

Напомним, перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС после того, как те остановили автомобиль такси. При этом он был случайным прохожим, а не пассажиром или водителем. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Раненых полицейских представят к госнаградам.

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