17:29 (мск), источник: Life.ru
Умер расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве
Ранее стрелок был переведен в палату хирургического отделения.
Ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев скончался в больнице. Об этом Лайфу сообщили в столичном главке Следственного комитета России.
— Да, скончался, — заявили представители ведомства.
Два дня назад стрелка перевели в палату хирургического отделения.
Напомним, перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС после того, как те остановили автомобиль такси. При этом он был случайным прохожим, а не пассажиром или водителем. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Раненых полицейских представят к госнаградам.