Беспорядки в Штутгарте. Разграбленные магазины и раненые полицейские после стычек с молодежью
В немецком Штутгарте в ночь с субботы на воскресенье произошли массовые беспорядки: несколько сотен человек громили магазины и нападали на полицейские патрули в центре города.
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 22.06
Инфицировано592 280+7 600
9.06 8595
10.06 8404
11.06 8779
12.06 8987
13.06 8706
14.06 8835
15.06 8246
16.06 8248
17.06 7843
18.06 7790
19.06 7972
20.06 7889
21.06 7728
22.06 7600
9.0622.06
Скончалось8 206+95
9.06 171
10.06 216
11.06 174
12.06 183
13.06 114
14.06 119
15.06 143
16.06 193
17.06 194
18.06 182
19.06 181
20.06 161
21.06 109
22.06 95
9.0622.06
Выздоровело344 416+4 705
9.06 11709
10.06 10386
11.06 8367
12.06 8220
13.06 5271
14.06 5409
15.06 4489
16.06 9767
17.06 10036
18.06 9621
19.06 10443
20.06 10186
21.06 5119
22.06 4705
9.0622.06
Инфицировано8 979 539+159 414
9.06 108124
10.06 132360
11.06 109408
12.06 166545
13.06 136924
14.06 134338
15.06 127191
16.06 119602
17.06 139492
18.06 175538
19.06 141575
20.06 173921
21.06 126963
22.06 161111
9.0622.06
Скончалось468 813+3 861
9.06 3781
10.06 5050
11.06 4629
12.06 5494
13.06 4347
14.06 4250
15.06 3356
16.06 3489
17.06 6823
18.06 5269
19.06 5001
20.06 6026
21.06 4364
22.06 3865
9.0622.06
Выздоровело4 448 964+63 598
9.06 152488
10.06 92266
11.06 69133
12.06 95976
13.06 87035
14.06 77668
15.06 68295
16.06 99609
17.06 83487
18.06 120295
19.06 82314
20.06 89272
21.06 113682
22.06 67977
9.0622.06
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Источник:Reuters
Как сообщил журналистам вице-президент полиции города Томас Бергер, столкновения начались, когда 17-летнего подростка допросили по подозрению в употреблении наркотиков. Ранее полицейские сообщали, что в этот вечер они проводили облаву на наркоторговцев.
После этого на центральной площади Шлоссплатц от ста до двухсот человек — преимущественно молодежь — начали забрасывать полицию камнями и бутылками. Толпа нападавших росла и через некоторое время полицейским противостояло до пятисот человек, многие из которых были в масках или капюшонах.
Кадры ночных столкновений разместил в своем «Твиттере» региональный общественный телеканал SWR.
Группы людей били витрины магазинов в центре города, разграбляли их, и забрасывали полицейские автомобили камнями.
Полиция называет масштаб вылившегося насилия в центре Штутгарта беспрецедентным. Травмы получили 19 полицейских, 12 патрульных машин повреждены.
Всего пострадало 40 магазинов, девять из них разграблены, включая ювелирный и мобильных телефонов.
В центр города были дополнительно направлены более двухсот полицейских, ситуация успокоилась только после 02:00 ночи.
«Любители вечеринок»
Глава местной полиции Франк Лутц рассказал, что за последние 3−4 недели полиция неоднократно вступала в противостояние с группами «любителей вечеринок». По его словам, эти люди часто напивались в общественных местах и проявляли агрессию и неуважение в адрес полиции в соцсетях.
Cитуация успокоилась только к утру | Источник:GETTY
По словам мэра города Фрица Кюна, в этот вечер в центре города было особенно много людей, поскольку местные дискотеки и ночные клубы по-прежнему закрыты из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.
Всего полиция арестовала 24 человека, из них 12 граждан Германии и 12 человек с паспортами других стран. Полиция также обратилась к очевидцам с просьбой поделиться имеющимися видеокадрами.
«Виновники — выходцы из нескольких разных стран. Из Боснии, Португалии, Ирана, Ирака, Хорватии, Сомали, Афганистана. Поэтому мы не можем подтвердить, что это имеет отношение к беженцам, — сказал на пресс-конференции в субботу Франк Лутц. — Но понятно, что трое из [задержанных] граждан Германии являются мигрантами, такими остаются факты. Но в конечном счете во вчерашних событиях участвовала очень пестрая смесь людей из многих стран мира».
«Я был глубоко шокирован утром, когда узнал, что произошло, — заявил мэр города Фриц Кюн. — В Штутгарте никогда не было ничего подобного, когда происходили бы нападения полицию». Он назвал подобное поведение неприемлемым, что бы ни было тому причиной — алкоголь или раздувание страстей в соцсетях.
Штутгарт является столицей земли Баден-Вюртемберг, расположенной на юго-западе Германии.
Премьер этой области Винфрид Кретчманн заявил о необходимости как можно скорее опознать всех виновных в ночных бесчинствах.
«Эти действия, направленные против людей и собственности, являются преступными и [виновные] должны предстать перед судом и ответить по закону, — заявил Кретчманн.
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