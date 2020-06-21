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20:53 (мск), источник: ТАСС

В Якутии на электростанции произошла утечка топлива из емкости

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/ — Инцидент произошел в селе Аргахтах.

Утечка топлива произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

«В селе Аргахтах из емкости дизельной электростанции вытекает топливо. По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие емкости», — сказали в ведомстве.

Перекачка проводится в соседнюю емкость объемом 160 тонн и две емкости объемом 25 тонн.

Объем разлившегося топлива уточняется, отметили в МЧС.

Для приема нефтепродуктов подготовлена автоцистерна. В Якутске в режим готовности приведены группы энергетиков для отправки на место происшествия.

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