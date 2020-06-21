20:53 (мск), источник: ТАСС
В Якутии на электростанции произошла утечка топлива из емкости
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/ — Инцидент произошел в селе Аргахтах.
Утечка топлива произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии, сообщили ТАСС в воскресенье в
«В селе Аргахтах из емкости дизельной электростанции вытекает топливо. По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие емкости», — сказали в ведомстве.
Объем разлившегося топлива уточняется, отметили в МЧС.
Для приема нефтепродуктов подготовлена автоцистерна. В Якутске в режим готовности приведены группы энергетиков для отправки на место происшествия.