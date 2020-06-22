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05:20 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии жертвами коронавируса стали более 50 тыс. человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом в Бразилии превысило 50 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные официальной статистики.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 22.06
Инфицировано584 680+7 728
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
8.0621.06
Скончалось8 111+109
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
8.0621.06
Выздоровело339 711+5 119
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
8.0621.06
Инфицировано8 928 652+159 269
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
8.0621.06
Скончалось467 671+3 642
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
8.0621.06
Выздоровело4 419 717+72 133
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
8.0621.06
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Источник: AFP 2020

Согласно обновленной сводке, за минувшие сутки зарегистрирован 641 летальный исход, их общее число выросло до 50 617. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 17 495 — до 1 085 038. Сообщается о 549 386 выздоровевших. В пятницу страна преодолела барьер 1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, одновременно установив антирекрорд по числу выявленных случаев за сутки — 54 771.

Ситуация в регионах

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица — крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитывается 219 185 заразившихся, из которых почти 38 тыс. были выписаны после госпитализации, и 12 588 умерших. После объявления властями в начале июня постепенного отказа от социальной изоляции и возвращения к прежнему укладу жизни наметилась тенденция увеличения числа новых случаев инфицирования, что вынудило администрацию региона вновь ужесточить ограничения для местных жителей и коммерсантов в отдельных районах штата.

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Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (96 133 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 8 875 человек. Там на фоне устойчивого снижения с начала июня числа регистрируемых ежедневно смертей от последствий коронавируса со среды объявлено о дальнейшем восстановлении экономической активности, подразумевающем возобновление работы торговых центров, однако мэрия одноименной столицы региона вслед за повторным ростом динамики заражения отменила разрешение на проведение спортивных состязаний. Несмотря на действующий запрет пляжного отдыха, многие жители мегаполиса провели минувший уикенд на пляжах.

Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара. Почти из 218,5 тыс. проведенных здесь проверок на коронавирус положительный результат показали 92 866, еще у 58 365 человек подозревается заражение коронавирусом, умерли 5 523 жителя региона, почти 70 тыс. выздоровели.

Высокие показатели статистики заражений и смертей по-прежнему отмечаются на севере страны, несмотря на общее замедление динамики инфицирования коронавирусом в регионе с 10 июня. Там рекордсменами выступают штаты Пара (84 654 инфицированных и 4 583 умерших) и Амазонас (63 410 инфицированных, из которых почти 51 тыс. излечившихся и 2 657 умерших), в последнем при этом распространение инфекции снижается уже вторую неделю. В северо-восточном Пернамбуку число случав заражения, снижавшееся на протяжении трех недель после объявления жесткого карантина, снова начало увеличиваться в результате ослабления мер самоизоляции, оно достигло 52 113, при этом более 18 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии (4 234 жителя региона умерли). Большое число заразившихся зарегистрировано в штате Мараньян (70 059), где жертвами коронавируса стали 1 721 человек.

Специалисты также отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в центральной части страны и у ее западных границ.

Аналитики указывают, что в административных центрах регионов динамика распространения вируса постепенно стабилизируется, в то время как в глубинке она ускоряется.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

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20 июня© Ньюстюб
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