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14:25 (мск), источник: RTVi

В Германии помещенные на карантин жители попытались прорвать оцепление

В немецком городе Гёттингене (Нижняя Саксония) местные жители напали на полицейских, чтобы выбраться из карантинной зоны. Об этом 21 июня сообщил телеканал n-tv.

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Источник: AP 2020

При столкновениях пострадали восемь полицейских. Около 100 нападавших вооружились камнями, бутылками, арматурой и пиротехникой. Для подавления беспорядков полицейские использовали слезоточивый газ. Никто из местных жителей не пострадал.

Все нападавшие — жильцы многоквартирного дома, который 18 июня закрыли на недельный карантин после того, как у двоих из них выявили коронавирус. К 19 июня число зараженных увеличилось до 120 человек.

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Всего в комплексе живут около 700 человек. Им оказывают медицинскую помощь и дважды в день привозят бесплатную еду. Для того чтобы выйти из изоляции раньше 25 июня, им нужно сдать два теста на наличие вируса. Оба раза результат должен быть отрицательным.

Некоторых жильцов не устраивают такие условия. Метраж квартир в этом комплексе варьируется от 19 до 37 метров, а около трети всех жильцов — дети и подростки. Взаимопонимание с местными властями осложняет и тот факт, что многие жильцы не говорят на немецком. Переговоры с ними переводят на румынский.

На прошлой неделе из-за вспышки коронавируса в городе Реда-Виденбрюк на карантин отправили семь тысяч сотрудников мясокомбината фирмы Tönnies. До этого на карантин закрыли квартал в Берлине из 13 домов с 369 квартирами. К 22 июня в Германии зафиксировали больше 191 тысячи случаев заражения, 8 895 человек умерли.

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