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10:34 (мск), источник: Интерфакс

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — За сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса и 95 смертей, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 22.06
Инфицировано592 280+7 600
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
8.0621.06
Скончалось8 206+95
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
8.0621.06
Выздоровело344 416+4 705
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
8.0621.06
Инфицировано8 963 253+168 916
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
8.0621.06
Скончалось468 484+3 974
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
8.0621.06
Выздоровело4 440 000+73 182
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
8.0621.06
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Источник: Агентство «Москва»

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2473 (32,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении оперштаба.

Из них на Москву приходятся 1 068 новых случаев.

Всего в РФ зарегистрировано 592 280 случаев (+1,3%) COVID-19 в 85 регионах. Наименьший — нулевой — прирост отмечен в Ненецком и Чукотском автономных округах, а Москве, Еврейском АО и Севастополе он составил 0,5%
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За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев, из них 20 — в Москве. Это наименьшая цифра по смертности в России от коронавируса с 25 мая, тогда было зафиксировано 92 смерти за сутки.

За весь период по России умерло 8 206 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 705 человек, из них в Москве — 1 114. За весь период выписано по выздоровлению по России 344 416 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19, за последние сутки — 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.

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