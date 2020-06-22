В России за сутки выявлено 7600 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2473 (32,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении оперштаба.
Из них на Москву приходятся 1 068 новых случаев.
За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев, из них 20 — в Москве. Это наименьшая цифра по смертности в России от коронавируса с 25 мая, тогда было зафиксировано 92 смерти за сутки.
За весь период по России умерло 8 206 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 705 человек, из них в Москве — 1 114. За весь период выписано по выздоровлению по России 344 416 заболевших.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19, за последние сутки — 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.