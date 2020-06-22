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11:45 (мск), источник: ТАСС

Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Гособвинение на заседании Мещанского суда Москвы в понедельник подтвердило свою позицию о доказанности хищений на сумму почти 129 млн рублей в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова при реализации театрального проекта «Платформа», передает корреспондент ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 млн 237 тыс. рублей до 128 млн 974 тыс. рублей», — сказал прокурор в своем выступлении в прениях сторон.

Обобщая доказательства, гособвинитель Михаил Резниченко сослался на показания бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.
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«Фактически, финансирование проекта «Платформа» превышало его реальные потребности, остаток средств обналичивался Масляевой по согласованию с Серебренниковым и продюсерами «Седьмой студии», — заявил прокурор.

Резниченко признал, что часть обналиченных средств тратилась на постановку спектаклей, но большая их часть выплачивалась в виде вознаграждения Серебренникову и продюсерам «Седьмой студии» Юрию Итину и Алексею Малобродскому.

«Серебренников и продюсеры студии давали личные указания Масляевой, какую часть обналиченных средств потратить на организацию спектаклей, какую — на выплату неофициальных зарплат, и какую — взять себе в виде незаконного вознаграждения», — заявил прокурор, сославшись на показания бухгалтера Масляевой.

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