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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Суд приговорил фигурантов петербургского дела «Сети"* к реальным срокам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, участников организации «Сеть"*, к 7 и 5,5 годам колонии общего режима соответственно, сообщил корреспондент РИА Новости. Решение огласил судья Роман Муранов.

Источник: РИА "Новости"

Промышленного альпиниста Бояршинова и программиста Филинкова обвиняли по статье «Участие в террористическом сообществе».

Помимо этого, у Бояршинова при обыске в квартире нашли банку с порохом и предъявили обвинение в хранении взрывчатых веществ.

На суде он признал свою вину, рассказал о становлении петербургской ячейки и о встрече с участниками организации из Пензы летом 2016 года. По его словам, они проводили мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали политические вопросы, изменение государственного строя и насилие против власти.

Филинков обвинения отверг, он утверждал, что при задержании у него пытались выбить признание. На суде сотрудник ФСБ заявил, что Филинков давал показания добровольно.

Дело «Сети"*

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля признал семерых участников «Сети"* виновными по статьям «Создание и участие в террористическом сообществе», «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконный оборот взрывных устройств», «Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Они получили от шести до 18 лет заключения в колониях общего и строгого режима.

Все обвиняемые вину не признали и заявили, что дали признательные показания под пытками.

Их адвокаты обжаловали решение.

Суд установил, что Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество «Сеть», которое объединило анархистов из разных регионов в боевые группы для насильственного изменения конституционного строя и террористической деятельности.

Участниками пензенской ячейки стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев.

В 2015—2017 годах они в заброшенных лагерях, базах отдыха и лесах учились вести боевые действия, у каждого была своя роль: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.

ФСБ пресекла деятельность «Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор вынесли в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, получил 3,5 года колонии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Обвинение запросило девять и шесть лет для обвиняемых по делу «Сети»
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13:20 (мск)© Ньюстюб
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