В Южной Корее назвали ночные клубы источником второй волны коронавируса

Южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле, передает агентство Yonhap.
По данным центра, в понедельник в Южной Корее были выявлены 17 новых случаев заражения, это минимальный показатель с 26 мая. Однако глава KCDC Чон Ын Ген уверена, что в Сеул уже пришла вторая волна, а источниками распространения инфекции стали ночные клубы. Она объяснила свою позицию тем, что абсолютное большинство новых случаев приходится именно на столицу.
Мэр Сеула Парк Вон Сун предупредил, что город может вернуться к жестким ограничительным мерам: под вопросом окажется дальнейшая работа ресторанов и увеселительных заведений.
Режим изоляции введут в случае, если ежедневное число заболевших будет достигать 30, а заполняемость коек в больницах составит 70%. Власти предупредили, что со вторника начнут ограничивать въезд людей из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Также в местных лечебных учреждениях намерены изменить правила приема пациентов. Если раньше всех людей с легкими симптомами направляли на исследование в больницы, то теперь для них будут открыты специальные центры.
Первая крупная вспышка COVID-19 в Южной Корее была зафиксирована в конце февраля. Тогда ежедневно здесь выявляли по 900 случаев. Выявление контактов заболевших с дальнейшей самоизоляцией этих людей и соблюдение социальной дистанции позволили улучшить ситуацию.
Сейчас Южная Корея входит в седьмой десяток стран по числу выявленных случаев заражения. По данным KCDC, всего с начала пандемии в стране заболели 12 438 человек. 280 умерли.