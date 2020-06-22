Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
21Открытие летних веранд в Москве
18:45 (мск), источник: RNS

Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния вновь обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину, употребляя оскорбительные выражения. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

В своей программе Post Factum телеведущий канала Mtavari Arkhi отметил, что является «солдатом слова», в связи с чем, «находясь на поле битвы», он использует «свое оружие — слово».

В своей речи Габуния также оскорбил главу Чечни Рамзана Кадырова. Журналист подчеркнул, что не сомневается в правдивости версии о подготовке покушения на него, за которым якобы стоит глава Чечни.

Читайте также
Кадыров отрицает причастность к покушению на грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Ранее о якобы подготовке покушения «по заданию» главы Чечни Рамзана Кадырова на журналиста Габунию сообщил гендиректор Mtavari Arkhi Ника Гварамия. Кадыров в своем Telegram-канале назвал выдумкой обвинения в его причастности к подготовке покушения на грузинского журналиста.

В начале июля 2019 года Габуния, будучи тогда ведущим грузинского канала «Рустави 2», начал свою авторскую программу «P.S.» с матерной ругани в адрес президента России Владимира Путина.

Произошедшее вызвало протесты у офиса телеканала в Тбилиси, Габуния был временно отстранен от работы. В России его поведение назвали неприемлемым и потребовали извинений.

Кроме того, в Госдуме попросили правительство предложить Путину ввести экономические санкции в отношении Грузии. Речь шла о запрете импорта вин и газированной воды из Грузии, а также денежных переводов в эту страну, сообщал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Из уважения к грузинскому народу Владимир Путин решил не вводить санкции против Грузии.

18 июля стало известно, что новыми владельцами грузинского телеканала «Рустави-2» стали бизнесмен Кибар Халваши (60%) и принадлежащая ему компания «Панорама» (40%), сообщало Sputnik Грузия. В тот же день гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия был уволен. Раньше 51% доли телеканала принадлежал «Телекомпании Сакартвело», 22% — Левану Караманишвили, 18% — Георгию Караманишвили и 9% — Нино Нижарадзе, которая просила уволить Гварамию.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
 Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Голикова заявила, что россиянам придется носить маски до зимы
На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы
Ученые узнали, сколько коронавирус может жить в пресной воде
США показали постановочное фото переговоров с участием России
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Здоровье
Почему щелкает челюсть, когда вы жуете? Если хрустит челюсть при жевании, зевоте или разговоре, может ли это быть опасным?
Hi-Tech
Россияне «скупают» AliExpress. Потрачены миллиарды С ослаблением карантина люди снова начинают активно покупать товары
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Ширвиндт высказался об уходе Добронравова из Театра сатиры Известно, что актер будет доигрывать спектакли со своим участием
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Кем оказалась девица, бывшая в машине с пьяным Ефремовым
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Как выглядит Диана Гурцкая без очков: фото 2020
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Высоцкая без макияжа и в нарядном платье смутила фанатов Пользователи сети пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь