Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина

В своей программе Post Factum телеведущий канала Mtavari Arkhi отметил, что является «солдатом слова», в связи с чем, «находясь на поле битвы», он использует «свое оружие — слово».
В своей речи Габуния также оскорбил главу Чечни Рамзана Кадырова. Журналист подчеркнул, что не сомневается в правдивости версии о подготовке покушения на него, за которым якобы стоит глава Чечни.
Ранее о якобы подготовке покушения «по заданию» главы Чечни Рамзана Кадырова на журналиста Габунию сообщил гендиректор Mtavari Arkhi Ника Гварамия. Кадыров в своем Telegram-канале назвал выдумкой обвинения в его причастности к подготовке покушения на грузинского журналиста.
В начале июля 2019 года Габуния, будучи тогда ведущим грузинского канала «Рустави 2», начал свою авторскую программу «P.S.» с матерной ругани в адрес президента России Владимира Путина.
Произошедшее вызвало протесты у офиса телеканала в Тбилиси, Габуния был временно отстранен от работы. В России его поведение назвали неприемлемым и потребовали извинений.
Кроме того, в Госдуме попросили правительство предложить Путину ввести экономические санкции в отношении Грузии. Речь шла о запрете импорта вин и газированной воды из Грузии, а также денежных переводов в эту страну, сообщал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Из уважения к грузинскому народу Владимир Путин решил не вводить санкции против Грузии.
18 июля стало известно, что новыми владельцами грузинского телеканала «Рустави-2» стали бизнесмен Кибар Халваши (60%) и принадлежащая ему компания «Панорама» (40%), сообщало Sputnik Грузия. В тот же день гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия был уволен. Раньше 51% доли телеканала принадлежал «Телекомпании Сакартвело», 22% — Левану Караманишвили, 18% — Георгию Караманишвили и 9% — Нино Нижарадзе, которая просила уволить Гварамию.