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18:38 (мск), источник: RNS

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий. Пострадавших нет, сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Источник: Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт

«21.06.20 в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 МСК) на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет. Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка», — говорится в сообщении.

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При этом из-за ураганного ветра 20−25 м/сек огонь перекинулся на кают-компанию, но её удалось отстоять, личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход.

В здании жили 11 человек, они обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции.

ААНИИ отмечает, что всего на станции «Мирный» находится 23 сотрудника, угрозы их жизни и здоровья нет.

Сейчас связь со станцией установлена, идут работы по ликвидации последствий пожара.

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