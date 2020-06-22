18:38 (мск), источник: RNS
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар
На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий. Пострадавших нет, сообщает Арктический и Антарктический
«21.06.20 в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 МСК) на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет. Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка», — говорится в сообщении.
При этом
В здании жили 11 человек, они обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции.
ААНИИ отмечает, что всего на станции «Мирный» находится 23 сотрудника, угрозы их жизни и здоровья нет.
Сейчас связь со станцией установлена, идут работы по ликвидации последствий пожара.