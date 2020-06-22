22 июня, источник: Коммерсантъ
Дагестанскому экс-министру к растрате добавили диван
Бывший чиновник получил 4,5 года вместо 14 лет, запрошенных прокуратурой.
Шахабаса Шахова признали виновным в растрате (ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ). Импортный диван, который, по версии следствия, глава дагестанского минобразования получил в подарок от руководителя государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева, экспертиза оценила в 293 тыс. руб., а это уже считается крупным размером.
Расследование хищений, в которых в итоге обвинили бывших членов правительства Дагестана, велось с 2015 года. Первым фигурантом дела стал руководитель государственного казенного учреждения Дагестана «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. Ему вначале вменили в вину мошенничество на 11,5 млн руб. при приобретении здания бывшего детского сада с земельным участком, а позже и организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Предполагалось, что в этом же особо тяжком преступлении будут обвинены и бывшие члены правительства. Однако доказать, что они действовали организованной преступной группой, а тем более в составе ОПС, не удалось. А проведшего максимальный срок в СИЗО Шамиля Кадиева освободили, после чего он исчез.
В уголовном деле о хищении бюджетных средств, в частности, речь шла о средствах, которые предназначались:
Сначала все эти предполагаемые преступные эпизоды расследовались по отдельности, позже Следственный комитет России (СКР) объединил их в одно производство.
Всех их отправили в Москву, где суд поместил подследственных под арест.
В прошлом году Лефортовский районный суд приговорил бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к шести с половиной и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно.
«Мой подзащитный никакого отношения к “Дирекции”, которой руководил Шамиль Кадиев, не имел, поэтому и взятку ему было не за что давать», — заявил «Ъ» адвокат осужденного Шахова Мирза Мирзоев. По его словам, обвинение в получении взятки основано на прослушке телефонного разговора между министром образования и руководителем «Дирекции».
«Министр категорически отказался от этого предложения и поручил купить диван своему племяннику, дав ему свои деньги», — утверждает адвокат Мирзоев.
«Это было сделано намеренно, для того чтобы была взятка в крупном размере», — отметил адвокат. По его мнению, следователи совершенно несправедливо вменили в вину министру покровительство руководителю дирекции Кадиеву, поскольку непонятно, в чем оно выражалось. «У министра образования при всем желании не было возможности оказывать покровительство руководителю напрямую подчинявшейся премьеру “Дирекции”, у него таких полномочий не было», — уточнил господин Мирзоев.
По эпизоду с растратой выделенных на образовательные программы 700 тыс. руб. проходили и родственники министра. В результате по этому же приговору Амина Шахова, дочь
Защита считает вину осужденных недоказанной и намерена после консультаций с ними принять решение об обжаловании приговора.
Муса Мурадов.