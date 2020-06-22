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22 июня, источник: Коммерсантъ

Дагестанскому экс-министру к растрате добавили диван

Бывший чиновник получил 4,5 года вместо 14 лет, запрошенных прокуратурой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Лефортовский районный суд Москвы признал бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова виновным в получении взятки в виде импортного дивана стоимостью 293 тыс. руб., а также в растрате выделенных на образовательные программы 700 тыс. руб. бюджетных средств и приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Экс-чиновнику также придется выплатить 20 млн руб. штрафа. Прокурор требовал для бывшего министра 14 лет колонии. Защита считает вину осужденного недоказанной и намерена после консультаций с ним принять решение об обжаловании приговора.

Шахабаса Шахова признали виновным в растрате (ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ). Импортный диван, который, по версии следствия, глава дагестанского минобразования получил в подарок от руководителя государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева, экспертиза оценила в 293 тыс. руб., а это уже считается крупным размером.

Отсюда и сумма штрафа 20 млн руб.— семидесятикратный размер полученной взятки. Прокурор требовал для бывшего министра 14 лет колонии, 10 из них — за взятку. Однако суд назначил срок намного меньше — четыре года и шесть месяцев.
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Расследование хищений, в которых в итоге обвинили бывших членов правительства Дагестана, велось с 2015 года. Первым фигурантом дела стал руководитель государственного казенного учреждения Дагестана «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. Ему вначале вменили в вину мошенничество на 11,5 млн руб. при приобретении здания бывшего детского сада с земельным участком, а позже и организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Предполагалось, что в этом же особо тяжком преступлении будут обвинены и бывшие члены правительства. Однако доказать, что они действовали организованной преступной группой, а тем более в составе ОПС, не удалось. А проведшего максимальный срок в СИЗО Шамиля Кадиева освободили, после чего он исчез.

В уголовном деле о хищении бюджетных средств, в частности, речь шла о средствах, которые предназначались:

  • на приобретение здания с участком земли под детский сад в селе Халимбекаул Буйнакского района;.
  • на капремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала—Каспийск;.
  • на реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства;.
  • на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо»,
  • а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс», расположенного возле села Речное в Кизлярском районе.

Сначала все эти предполагаемые преступные эпизоды расследовались по отдельности, позже Следственный комитет России (СКР) объединил их в одно производство.

В рамках дела были задержаны бывшие премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов.

Всех их отправили в Москву, где суд поместил подследственных под арест.

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В прошлом году Лефортовский районный суд приговорил бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к шести с половиной и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно.

«Мой подзащитный никакого отношения к “Дирекции”, которой руководил Шамиль Кадиев, не имел, поэтому и взятку ему было не за что давать», — заявил «Ъ» адвокат осужденного Шахова Мирза Мирзоев. По его словам, обвинение в получении взятки основано на прослушке телефонного разговора между министром образования и руководителем «Дирекции». Как-то министр позвонил Шамилю Кадиеву и поинтересовался, знает ли он, где можно купить хорошую мебель, на что тот пообещал ему подарить импортный диван.

«Министр категорически отказался от этого предложения и поручил купить диван своему племяннику, дав ему свои деньги», — утверждает адвокат Мирзоев.

Причем, по его словам, стоимость дивана следственная экспертиза завысила вдвое.

«Это было сделано намеренно, для того чтобы была взятка в крупном размере», — отметил адвокат. По его мнению, следователи совершенно несправедливо вменили в вину министру покровительство руководителю дирекции Кадиеву, поскольку непонятно, в чем оно выражалось. «У министра образования при всем желании не было возможности оказывать покровительство руководителю напрямую подчинявшейся премьеру “Дирекции”, у него таких полномочий не было», — уточнил господин Мирзоев.

По эпизоду с растратой выделенных на образовательные программы 700 тыс. руб. проходили и родственники министра. В результате по этому же приговору Амина Шахова, дочь экс-министра, получила три года лишения свободы условно, бывший руководитель республиканского Центра научно-технического творчества Марат Алиев и бывший управляющий детского центра «Логос» Мурад Абдурахманов были приговорены к двум годам условно каждый.

Защита считает вину осужденных недоказанной и намерена после консультаций с ними принять решение об обжаловании приговора.

Муса Мурадов.

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