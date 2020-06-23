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01:30 (мск), источник: Известия

На МКС не смогли найти источник бензола из-за поломки американского прибора

Поиск источника токсичного бензола на Международной космической станции приостановили из-за поломки американского анализатора воздуха AQM-1 в ходе замеров в российском сегменте МКС. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в NASA.

Источник: Известия

Отмечается, что прибор успел сделать только два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель.

«Прибор был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1», — говорится в сообщении.

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Для поиска источника бензола между сегментами РФ и США на МКС разделили атмосферу. В настоящее время воздухообмен восстановлен.

В мае «Роскосмос» сообщил о повышенной концентрации бензола на борту МКС. Отмечалось, что угрозы экипажу нет, тем не менее, вещество токсично.

18 июня в NASA предположили, что выделять бензол могут американские очистители воздуха. В них было решено заменить фильтры.

Однако источник бензола до сих пор не найден.

На данный момент на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Во время загрузки произошла ошибка.
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