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10:41 (мск), источник: Интерфакс

Число зараженных COVID-19 в РФ приблизилось к 600 тысячам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Почти 600 тысяч случаев коронавируса выявлено в России, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Коронавирус COVID-19
11:56 (мск)В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 23.06
Инфицировано599 705+7 425
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
9.0622.06
Скончалось8 359+153
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
9.0622.06
Выздоровело356 429+12 013
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
9.0622.06
Инфицировано9 108 670+145 231
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
9.0622.06
Скончалось472 703+4 218
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
9.0622.06
Выздоровело4 540 947+100 530
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
9.0622.06
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Источник: Агентство «Москва»

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7 425 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 427 (32,7%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении.

За сутки умерло 153 человека, а за весь период по России — 8 359 заболевших. Количество умерших за сутки подскочило в 1,5 раза — накануне скончались 95 человек.

Количество умерших в Москве в третий раз оказывается ниже, чем в Петербурге. Во вторник в Петербурге зафиксировано 35 умерших, в понедельник их было 29, а в Москве — 20. 16 июня в Петербурге также было больше смертей — 54 по сравнению с московскими 52.

При этом количество новых заболевших снижается — в понедельник их было 7 600, в воскресенье — 7,7 тысячи.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек, а за весь период — 356 429.

В Москве за сутки выявлен 1081 заболевший, 26 умерших, 2578 выписано. Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе — 0%, Калмыкии — 0,1%, Сахалинской области — 0,2%, Еврейской АО — 0,3%, Москве и Магаданской области — по 0,5%.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 17,5 млн тестов на коронавирус, из них за сутки — 233 тыс., под меднаблюдением остаётся 309 тыс.чел.

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