Число зараженных COVID-19 в РФ приблизилось к 600 тысячам

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7 425 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 427 (32,7%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Количество умерших в Москве в третий раз оказывается ниже, чем в Петербурге. Во вторник в Петербурге зафиксировано 35 умерших, в понедельник их было 29, а в Москве — 20. 16 июня в Петербурге также было больше смертей — 54 по сравнению с московскими 52.
При этом количество новых заболевших снижается — в понедельник их было 7 600, в воскресенье — 7,7 тысячи.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек, а за весь период — 356 429.
В Москве за сутки выявлен 1081 заболевший, 26 умерших, 2578 выписано. Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе — 0%, Калмыкии — 0,1%, Сахалинской области — 0,2%, Еврейской АО — 0,3%, Москве и Магаданской области — по 0,5%.
Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 17,5 млн тестов на коронавирус, из них за сутки — 233 тыс., под меднаблюдением остаётся 309 тыс.чел.