12:51 (мск), источник: Интерфакс
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил
«Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества», — зачитал приговор судья Эмильбек Каипов.
Гособвинение просило приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.
Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал
В 2019 году в МВД Киргизии возобновили расследование. В рамках уголовного дела были задержаны бывший