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12:51 (мск), источник: Интерфакс

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества», — зачитал приговор судья Эмильбек Каипов.

Гособвинение просило приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.

По делу о незаконном освобождении криминального «авторитета» Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии. 14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.
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Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.

В 2019 году в МВД Киргизии возобновили расследование. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для его освобождения от отбывания наказания.

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