13:28 (мск), источник: RNS
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Бывший член Совфеда,
«С прискорбием сообщаем, что 22 июня 2020 года скоропостижно скончался основатель и председатель коллеги адвокатов “Тарло и партнеры” Евгений Тарло», — говорится в сообщении.
По данным источника НСН в Совфеде, Тарло скончался
Евгений Тарло занимал должность сенатора от Тамбовской области в 2007—2015 годах. В разные годы входил в состав комитетов по конституционному законодательству и экономической политике. Возглавлял комиссию по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи
После ухода из Совфеда Тарло занял пост президента фонда «Правовое государство».
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