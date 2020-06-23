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13:28 (мск), источник: RNS

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Бывший член Совфеда, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло скончался в возрасте 62 лет, сообщили в коллегии адвокатов «Тарло и партнеры».

Источник: РИА "Новости"

«С прискорбием сообщаем, что 22 июня 2020 года скоропостижно скончался основатель и председатель коллеги адвокатов “Тарло и партнеры” Евгений Тарло», — говорится в сообщении.

По данным источника НСН в Совфеде, Тарло скончался из-за проблем с сердцем.

Евгений Тарло занимал должность сенатора от Тамбовской области в 2007—2015 годах. В разные годы входил в состав комитетов по конституционному законодательству и экономической политике. Возглавлял комиссию по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

После ухода из Совфеда Тарло занял пост президента фонда «Правовое государство».

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