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15:18 (мск), источник: РИА Новости

Суд отказался смягчать домашний арест Калви, у которого врачи нашли рак

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого врачи нашли злокачественную опухоль, и другим фигурантам дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил: постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судебная коллегия.

В начале мая Мосгорсуд на три месяца, до 13 августа продлил срок домашнего ареста Калви, топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову, экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву. Все они обвиняются в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В ходе заседания защита Калви просила признать решение нижестоящей инстанции незаконным или смягчить условия домашнего ареста — разрешить американцу ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания. До этого было известно лишь о том, что весной инвестор перенес операцию на бедре.

Следователь и прокурор в свою очередь просили оставить решение Мосгорсуда в силе. С их точки зрения, основания для избрания или продления меры пресечения не отпали, причин для её изменения нет.

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«Следствием установлена причастность фигурантов к совершению преступления. Остались хоть и минимальные, но основания полагать, что обвиняемые могут скрыться», — подчеркнул представитель прокуратуры.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.

Мосгорсуд продлил домашний арест Калви
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16:12 (мск)© Ньюстюб
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